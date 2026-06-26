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Dere temizliğinde köprü çökünce vinç, yanındaki otomobilin üzerine devrildi

Dere temizliğinde köprü çökünce vinç, yanındaki otomobilin üzerine devrildi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde dere temizliği sırasında köprünün çökmesiyle kamyon vinç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Vinç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde dere temizliği çalışması sırasında köprünün çökmesi sonucu kamyon vinç, yanındaki otomobilin üzerine devrildi. Vinçe bağlı traktör de dereye düştü. Kazada yaralanan vinç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Çakal Deresi'nin temizliği için çalışma yapan ekiplerin kullandığı kamyon vinç, destek ayağının bulunduğu köprünün çökmesi sonucu devrildi. Vinç, yanında park halinde bulunan BGO 2108 plakalı otomobilin üzerine düştü. Vinçe bağlı traktör de dere yatağına devrildi. Kazada vinç sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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