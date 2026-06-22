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Bursa'da denizde fenalaşan kişi hayatını kaybetti

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde Altınkum Sahili'nde denize giren Suat Çakır (60) fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde fenalaşan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Güzelyazı Mahallesi'ne giden Suat Çakır (60), Altınkum Sahili'nde denize girdi.

Bir süre sonra Çakır'ın fenalaşarak hareketsiz kaldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çakır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
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