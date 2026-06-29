Çöp yakılırken çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü

BURSA'nın Mudanya ilçesindeki bir bağ evinin bahçesinde yakılan çöplerin kuruyan otları tutuşturmasıyla çıkan yangında, 4 dönüm alan zarar gördü. Göynüklü Mahallesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında bir bağ evinin bahçesinde çöp yakılırken, kuruyan otlar tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, komşu bahçeye de sıçradı. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını daha geniş bir alana yayılmadan söndürdü. Yaklaşık 4 dönüm alan zarar görürken, bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı