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Bursa'da bağ evinin bahçesinde çıkan yangın, yaklaşık 4 dönümlük alanda zarara yol açtı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde çöp yakılması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 4 dönümlük alanda zarara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve yapılara sıçraması önlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bağ evinin bahçesinde çıkan yangın, yaklaşık 4 dönümlük alanda zarara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Göynüklü Mahallesi'nde bir bağ evinin bahçesinde çöp yakılması sırasında kuruyan otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, komşu bahçeye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yaklaşık 4 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında alevler, bahçe evlerine kadar ulaştı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının yapılara sıçraması önlendi.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
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