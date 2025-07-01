Mudanya'da 2025 Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Su Altında Pankart Açıldı

Mudanya'da 2025 Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Su Altında Pankart Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 2025 Aile Yılı kapsamında 'Aileye Dair Bir Söz Bırak' temalı pankart su altında açıldı. Etkinlik, Mudanya Üniversitesi öğrencileri ve Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2025 Aile Yılı kapsamında su altında pankart açıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

Mudanya Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Kipdemir öncülüğünde Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen atölyede Mudanya Üniversitesi öğrencileri tarafından "Aileye Dair Bir Söz Bırak" pankartı hazırlandı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan pankart, Sahil Güvenlik Güney Marmara Komutanlığı dalgıçları tarafından Mudanya denizinin derinliklerinde açıldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği

Finalden hemen sonra gelen değişim gündem oldu
Borsa İstanbul 10 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da 3 ay sonra bir ilk
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
TSK'da devrim gibi değişiklik! Komuta kademesinin yaş haddi uzatılıyor

TSK'da devrim gibi değişiklik! Komuta kademesi için 72 yaş düzenlemesi
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.