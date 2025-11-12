Muazzez Abacı Hayatını Kaybetti
Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Muazzez Abacı, 78. doğum gününde ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abacı için taziye mesajı yayımladı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türk sanat müziğimizin unutulmaz sesi, kıymetli sanatçımız Muazzez Abacı'nın aramızdan ayrıldığını derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.
Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı ABD'de tedavi gördüğü hastanede 78. doğum gününde hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından Abacı için yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:
"Türk sanat müziğimizin unutulmaz sesi, kıymetli sanatçımız Muazzez Abacı'nın aramızdan ayrıldığını derin üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."