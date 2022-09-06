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Polonya'daki MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı açılışında MSB Mehteran Birliği konseri

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Polonya'daki MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı açılışında MSB Mehteran Birliği konseri

Polonya'da düzenlenen orta ve doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı açılışında MSB Mehteran Birliği'nin konseri ilgiyle izlendi.

Polonya'da düzenlenen orta ve doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı açılışında MSB Mehteran Birliği'nin konseri ilgiyle izlendi.

Türkiye'nin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından temsil edildiği Polonya'nın Kielce kentinde açılan MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda mehter sesleri yankılandı. Bakan Akar'ın açılış konuşmasının ardından fuar alanında MSB Mehteran Birliği tarafından mini konser verildi. Milli Savunma Bakanı Akar'ın beraberinde Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ve diğer davetlilerle izlediği konser, büyük beğeni aldı.

Konserin sonunda MSB Mehteran Birliği'ni tebrik eden Bakan Akar ve Blaszczak daha sonra Türk firmalarının yer aldığı stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan bazı ABD askerlerinin sergi alanındaki tankın üzerinden konseri izlemesi dikkat çekti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Polonya Politika Güncel Haberler

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