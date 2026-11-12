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MSKÜ ve Fethiye Belediyesi Niyazi Mete Otizm Parkı için protokol imzaladı

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MSKÜ ve Fethiye Belediyesi Niyazi Mete Otizm Parkı için protokol imzaladı
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MSKÜ ile Fethiye Belediyesi arasında otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Niyazi Mete Otizm Parkı ile üniversite iş birliğinde sosyal uyum, bağımsız yaşam ve istihdam olanakları geliştirilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Fethiye Belediyesi arasında otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

MSKÜ Rektörlük binasında düzenlenen törende protokol, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından imzalandı. Törende üniversitenin Engelsiz Kampüs Birimi de hazır bulundu.

Protokol kapsamında, Fethiye Belediyesine bağlı Niyazi Mete Otizm Parkı ile üniversite iş birliğinde otizmli bireylerin sosyal uyum, bağımsız yaşam ve istihdam olanaklarının geliştirilmesine yönelik bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yürütülecek.

Üniversitenin akademik birikimi ile belediyenin hizmet kapasitesinin bir araya getirileceği iş birliğiyle otizmli bireyler ve ailelerine yönelik sürdürülebilir hizmet modelleri geliştirilmesi hedefleniyor.

Rektör Kaçar, protokolün Muğla ve Fethiye için hayırlı olmasını dileyerek, üniversitelerin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Karaca da üniversitenin desteğinden dolayı Kaçar'a teşekkür ederek, iş birliğinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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