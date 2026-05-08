Haberler

MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi akredite edildi

MSKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi akredite edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, SABAK tarafından iki yıllık akreditasyon aldı. Bu durum, eğitim kalitesini artırmayı ve öğrencilere nitelikli bir akademik ortam sunmayı amaçlıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından yapılan değerlendirme sonunda 2 yıllık akredite edildi.

MUSKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, bu akreditasyonun eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, sürekli gelişim anlayışının güçlendirilmesi ve öğrencilere nitelikli bir akademik ortam sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu akreditasyonun, Sağlık Yönetimi Bölümü'nün akademik gelişim sürecine katkı sağlamasının yanı sıra öğrencilerin daha güçlü ve sürdürülebilir bir eğitim altyapısı içerisinde öğrenim görmesine de önemli katkı sunacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Osman Akça
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın ilçe başkanı görevden alındı

CHP'de Burcu Köksal depremi! Toplantı sonrası görevden alındı
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
1.5 saatte servet kazandı

1.5 saatte servet kazandı

Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

Çiftçilerin kabusu olan kadınlar! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj

İşte Özgür Özel'in Burcu Köksal'a attığı tek cümlelik mesaj