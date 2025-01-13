MSKÜ Rektörü Gazeteciler Günü'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi

Rektör Kaçar, MSKÜ yerleşkesinde ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Basın mensuplarının gününü kutlayan Kaçar, toplumun haber alma hakkını savunmak adına, her türlü zorluğa göğüs gererek doğru bilgiyi halka ulaştıran gazetecileri tebrik etti.

Kaçar, gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç ve Prof. Dr. Mustafa Gökçe ile Rektör Danışmanı Doç. Dr. Serdar Çil, Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Özgür Avcı, Genel Sekreter Yardımcısı Ümit Metin ile Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Er ve MSKÜ Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli de katıldı.