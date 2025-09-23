MSKÜ Öğrencileri TEKNOFEST 2025'te Projeleriyle Yer Aldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencilerinin Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2025'te, bilim ve teknoloji tutkunlarıyla bir araya geldiği bildirildi.

MSKÜ'den yapılan açıklamada, milli teknoloji ürünlerinin sergilendiği TEKNOFEST 2025 İstanbul'un, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildiği, festival kapsamında teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri ve etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

Binlerce teknoloji meraklısının bir araya geldiği TEKNOFST'te MSKÜ'nün de projeleriyle yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Güvenli Uydu Haberleşmesi yarışmasında bilgisayar mühendisliği öğrencilerinden oluşan "ZKSwarm" takımı, Hava Savunma Sistemleri yarışmasında elektrik elektronik mühendisliği öğrencilerinden oluşan "SKYTALON" takımı ve Havacılıkta Yapay Zeka yarışmasında bilgisayar mühendisliği ve matematik bölümü öğrencilerinden oluşan "AİGEN" takımının MSKÜ'yü temsil ettiği bİldirildi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın MSKÜ öğrencilerini ziyaret ederek onlara destek verdiğine de vurgu yapılan açıklamada, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen'in de takımları ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediği ifade edildi.