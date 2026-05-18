Haberler

Muğla'da özel gereksinimli gençler için "Gençler Kampüste" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Engelliler Haftası kapsamında 23 özel gereksinimli birey için 'Gençler Kampüste 3' etkinliği düzenledi. Temsili mezuniyet töreni ve kep atma seremonisiyle sona eren programda gençler, üniversite öğrencileriyle müzik ve spor etkinliklerine katıldı.

Muğla'da, Engelliler Haftası kapsamında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Engelsiz Kampüs Birimi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik "Gençler Kampüste 3" etkinliği düzenlendi.

MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Menteşe, Marmaris ve Fethiye ilçelerinden gelen ve üniversite deneyimi yaşama imkanı bulamamış orta ve ağır düzeyde 23 özel gereksinimli birey, onlara kampüs arkadaşlığı yapan 70 üniversite öğrencisiyle tanışma fırsatı buldu, müzik ve sportif etkinliklere katıldı.

Program kapsamında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kapalı Spor Salonu'nda yapılan temsili mezuniyet törenine, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü ve Prof. Dr. Mustafa Gökçe, fakülte dekanları, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Kaçar, özel gereksinimli gençleri üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitede ağırladıkları gençlerin, anlamlı ve keyifli geçen bir günün sonunda mezuniyet heyecanı yaşadıklarını belirten Kaçar, onları mezuniyet coşkusuyla uğurlarken, hem gençlerin hem de ailelerinin mutluluğunu içtenlikle paylaştıklarını ifade etti.

Program, özel gereksinimli gençlerin temsili mezuniyet belgelerini almalarının ardından gerçekleştirilen kep atma seremonisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Osman Akça
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Milyonlarca çalışan ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi

Sergen'den Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı