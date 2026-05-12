MSKÜ'de 'Her Telden Her İlden' konseri düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) "Her Telden Her İlden" konseri, bu yıl "Yeniden 90'lar" konseptiyle 5'inci kez gerçekleştirildi.

MSKÜ'den yapılan açıklamada, farklı şehirlerden solistlerin Muğla'da bir araya geldiği "Her Telden Her İlden 5" konseri, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

MSKÜ Özel Kalem Müdürü Murat Atmaca'nın sanat yönetmenliğini üstlendiği konser, "Yeniden 90'lar" konseptiyle dinleyicilerle buluştu.

Bir müzik uygulaması aracılığıyla tanışan, farklı şehirlerde yaşayan ve MSKÜ'de bir araya gelen solistler, sahnede dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Öznur Korkmaz'ın konuk sanatçı olarak katıldığı, Hamdiye Deniz Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı programda Murat Atmaca, Suat İnan, Hamide Karanacak, İbrahim Halil Akgün, Mine Medetoğlu, Yusuf Kaya, Tolga Yalçın, Gökhan Kalken, Aslı Gökçe, Dilek Kılıç ve Yasemin Yılmaz 90'ların unutulmaz parçalarını seslendirdi.

İlginin yoğun olduğu konserde, solistlerin seslendirdiği sevilen parçalara dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti.

MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe'nin de katıldığı programın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen de, solistlere plaket takdim etti.