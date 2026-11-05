Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu İspanya'da gümüş madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu, İspanya'da düzenlenen Sing for Gold 2026-World Choral Cup'ta Gençlik Koroları kategorisinde gümüş madalya kazandı. Özlem Aslan yönetimindeki koro, festivalde Music&Light tematik konserine özel davetli olarak katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Çoksesli Gençlik Korosu, İspanya'da düzenlenen "Sing for Gold 2026-World Choral Cup" festivalinde gümüş madalya kazandı.

MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu, Muğla Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sıtkı Koçman Vakfının da desteğiyle, Calella ve Barselona kentlerinde 22-26 Ekim'de gerçekleştirilen festivale katıldı.

Organizasyona, şef öğretim görevlisi Özlem Aslan yönetiminde katılan koro, "Gençlik Koroları" kategorisinde gümüş madalyaya layık görüldü.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan koro, yarışmanın yanı sıra "Music&Light" adlı tematik konserde özel davetli olarak sahne aldı.

Festivalin açılışındaki geçit töreninde Türk bayraklarıyla yürüyen koro üyeleri, "Kerimoğlu", "Ortaca'da Evimiz", "Suda Balık Oynuyor" ve "Sular Durulur Derler" adlı halk türkülerini çok sesli olarak sundu.

Kaynak: AA
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor

Kara bulutlar dağıldı! Fener taraftarının beğeni yağdırdığı kareler

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio maç sonu paylaşımıyla adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni

Yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi: Anında 100 bin beğeni
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı45

8 kişiyi öldüren cani yakalandı!
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı38

Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
Aydın'da 4. kattan atlayan kedi, vatandaşların açtığı örtüye düşüp yara almadan kurtuldu

4. kattan boşluğa atladı! Aşağıda açılan örtü onu kurtardı
Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler

Babasına kurşun yağdırmıştı! Anneden şaşırtan sözler
Türkiye kışa girdi, Antalya’da deniz keyfi sürüyor! Kendilerini buz gibi sulara bıraktılar

Görüntüler yazdan kalma gibi ama değil! Hem de Türkiye'de
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

İstanbul'da inşaatta toprak kayması! Bir işçi kurtarıldı