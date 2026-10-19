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MSF'ye göre Sudan'ın Güney Darfur'unda pazara İHA saldırısında en az 4 kişi öldü

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MSF, Sudan'ın Güney Darfur bölgesindeki Nyala kentinde 16 Ekim'de Almawashi pazarına düzenlenen İHA saldırısında bir çocuk dahil en az 4 kişinin öldüğünü bildirdi. Saldırıda yaralananlar Nyala Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanesi'ne getirildi; sağlık ekipleri 8 kişiye müdahale etti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'ın Güney Darfur bölgesindeki Nyala kentinde bulunan Almawashi pazar yerine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 kişinin öldüğünü bildirdi.

MSF, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "16 Ekim'de, Sudan'ın Güney Darfur bölgesindeki Nyala kentinde bulunan Almawashi pazar yerine düzenlenen İHA saldırısı sonucunda bir çocuk dahil en az 4 kişi hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Yaralıların, MSF'nin desteklediği Nyala Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanesi'ne getirildiği aktarılan paylaşımda, sağlık ekiplerinin 8 kişiye müdahale ettiği kaydedildi.

Paylaşımda, "Saldırının haftanın en yoğun gününde gerçekleşmiş olması sivil kayıpları kaçınılmaz kıldı." ifadeleri kullanıldı.

Sudan ordusu ve çatışmanın tüm taraflarına sivillerin yaşamına saygı gösterilmesi çağrısı yapılan paylaşımda, "Siviller, bu korkunç şiddetten korunmalı." mesajı verildi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 18 eyaletten 5'inin yer aldığı Darfur bölgesinin büyük bölümü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolünde bulunurken, Kuzey ve Batı Darfur'un bazı kesimlerinde Sudan ordusunun varlığı sürüyor.

Başkent Hartum dahil diğer 13 eyaletin büyük bölümünde ise Sudan ordusu kontrolü elinde bulunduruyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında, güçlerin tek çatı altında birleştirilmesine ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Nisan 2023'te başlayan çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
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