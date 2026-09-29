MSF, Etiyopya'da hastanelere başvuran yaralı sayısının 420'yi geçtiğini açıkladı

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Etiyopya ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) de aralarında bulunduğu 7 silahlı grup arasında yeniden başlayan çatışmalarda yaralananların sayısının 420'yi geçtiği belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından Etiyopya'da ordu ile ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren TPLF'nin de dahil olduğu 7 silahlı grup arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, çatışmalarda yaralananların sayısının arttığı belirtildi.

Yaralılara Tigray bölgesindeki hastanelerde sağlık desteği verilmeye devam edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Korem ve Alamata hastanelerine başvuran yaralıların sayısının 420'yi geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, Şire, Şeraro ve Korem'deki hastanelerde de sağlık hizmetlerinin yanı sıra anne ve çocuk sağlığı hizmetlerine de destek verildiği vurgulandı.

Güvenlik durumundaki kötüleşme nedeniyle Alamata Hastanesindeki faaliyetlerin askıya alındığı ve hastaneler dışındaki saha çalışmalarının da durdurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, saha çalışmasında görevli personelin destek için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, MSF'nin çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin durumunu da takip ettiği, Tigray, Amhara ve Afar bölgelerinde yerinden edilenlerin ihtiyaçlarına müdahale etmek için hazırlık yaptığı kaydedildi.

Etiyopya'da çatışmalar

Etiyopya'nın farklı bölgelerinden 7 örgüt ve siyasi yapı, 20 Eylül'de federal hükümete karşı ittifak kurduklarını açıklamıştı. İttifakta 2020-2022 döneminde hükümete karşı çatışan TPLF ve diğer gruplar da bulunuyor.

23 Eylül'de silahlı gruplarla ordu arasında patlak veren çatışmalar, Tigray, Afar ve Amhara bölgelerinde yoğunlaştı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların merkezinde, federal hükümetle bölgesel yönetimler arasındaki yetki paylaşımı, siyasi temsil, toprak ve güvenlik güçlerinin statüsü bulunuyor.

Afrika Birliği (AfB), Avrupa Birliği (AB) ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Etiyopya'nın kuzeyinde artan gerilim üzerine taraflara çatışmaları durdurmaları ve doğrudan görüşmelere dönmeleri çağrısı yaptı.

Kaynak: AA