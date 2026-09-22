MSB, sözleşmeli erbaş ve erler için kamuda istihdam ön başvuru duyurusunu yayımladı

MSB, sözleşmeli erbaş ve erler için kamuda istihdam ön başvuru duyurusunu yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamına yönelik ön başvuru duyurusunu resmi X hesabından yayımladı. Duyuruda, detaylı bilgiye personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam ön başvuru duyurusunu yayımladı.
MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Kamuda İstihdam Ön Başvuru Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" denildi.
Kaynak: ANKA