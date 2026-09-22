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MSB, sözleşmeli erbaş ve erler için kamuda istihdam ön başvuru duyurusunu yayımladı

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MSB, sözleşmeli erbaş ve erler için kamuda istihdam ön başvuru duyurusunu yayımladı
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Milli Savunma Bakanlığı, sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamına yönelik ön başvuru duyurusunu resmi X hesabından yayımladı. Duyuruda, detaylı bilgiye personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam ön başvuru duyurusunu yayımladı.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Kamuda İstihdam Ön Başvuru Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz" denildi.

Kaynak: ANKA
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