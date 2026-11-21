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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine yönelik refakat ve koruma görevini sürdürdüğünü bildirdi.

MSB tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine yönelik refakat ve koruma görevi sağlayan, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarından; TCG Göksu, TCG Gelibolu, TCG Gökçeada, TCG Yıldırım fırkateynleri ile TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemisi ve TCG Bartın karakol gemisi refakat ve koruma görevini planlandığı şekilde icra etmeye devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı