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Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan Piyade Yarbayın Durumu Açıklandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan Arama Tarama faaliyeti sırasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile millete başsağlığı ve sabır diledi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Temmuz 2024 tarihinde, icra edilen Arama Tarama faaliyeti sırasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Yarbay Abdullah Cem DEMİRKAN'nın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Temmuz 2024 tarihinde, icra edilen Arama Tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Piyade Eyp Güncel Haberler

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