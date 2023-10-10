ŞEHİT ÇAKMAK, YARIN REYHANLI'DA TOPRAĞA VERİLECEK
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MSB Pençe Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu (3)Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın (26) ailesinin Antalya'da yaşaması nedeniyle memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki halasının evine Türk Bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu.
MSB Pençe Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu (3)
Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın (26) ailesinin Antalya'da yaşaması nedeniyle memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki halasının evine Türk Bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu. Bekar olan şehit Çakmak, yarın Asri Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel