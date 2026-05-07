MSB'nin basın bilgilendirme toplantısı SAHA 2026'da yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bırakılan hafta içerisinde 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dolayısıyla İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Ayasofya Toplantı Salonu'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in SAHA 2026 kapsamında, Somali, Kosova, Kenya, Kuveyt, Moritanya, Sudan ve Estonya savunma bakanları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri, Azerbaycan Savunma Sanayii, Somali Limanlar ve Deniz Taşımacılığı, Kanada'nın Tedarikten Sorumlu Devlet Bakanları, Azerbaycan, Vietnam ve Gana savunma bakan yardımcıları, Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı ve Irak Genelkurmay Başkan Yardımcısı ile bir araya geldiğini aktardı.

Bakan Güler'in Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile "Askeri Mali İşbirliği", Kenya Savunma Bakanı Roselinda Soipan Tuya ile "Savunma İşbirliği" anlaşmaları imzaladığını kaydeden Aktürk, Bakan Güler'in 30 Nisan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ağırladığını, aynı gün Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da fuar kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Kazakistan ve Ruanda genelkurmay başkanları, Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı ve Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı Müsteşarı ile bir araya geldiğini söyledi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun fuar için İstanbul'a gelen Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı ile 5 Mayıs'ta görüştüğünü, 11-14 Mayıs tarihlerinde Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı'nın davetlisi olarak Portekiz'e resmi ziyarette bulunacağını aktaran Aktürk, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın 6-8 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları (CHENS 2026) Toplantısı'na katılacağını bildirdi.

Terörle mücadele

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı ile 17 kişilik karinalı botun, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını anlattı.

Terörle mücadele çalışmalarına değinen Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, son bir haftada imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının tamamı (487 kilometre) başarıyla imha edilmiştir. Böylece Suriye Harekat Alanlarındaki 789 (Tel Rıfat: 302 / Münbiç 487) kilometrelik tünellerin tamamı kullanılamaz hale getirilmiştir."

Hudut güvenliği

Hudut güvenliğine yönelik faaliyetlerin de devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, "Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde son bir haftada sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 256 şahıs yakalanmış, 2 bin 232 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 686, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 850 olmuştur." diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye ile Suriye arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması maksadıyla 11 Mayıs'ta TCG Meltem tarafından Suriye'nin Lazkiye kentine ilk kez liman ziyareti yapılacağını bildiren Aktürk, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet, Lazkiye'de bulunan askeri eğitim kurumlarını ziyaret edecektir. Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı, 9'uncu Hudut Tugay Komutanımızı 12-13 Mayıs'ta Edirne'de ziyaret edecektir." bilgisini paylaştı.

Orta Doğu'daki gelişmeler

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Aktürk, şöyle konuştu:

"İran ve ABD'nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için sağduyulu ve yapıcı davranmasını ve müzakere sürecine devam etmelerini temenni ediyoruz. Bölgede istikrar ve huzurun sağlanmasına yönelik çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Öte yandan, İsrail'in uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ederek müzakere sürecine rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılara ve Gazze'de her geçen gün derinleşen insani krize karşı uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerekliliğini yineliyoruz."

Tatbikatlar ve eğitim faaliyetleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerine kesintisiz devam ettiğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında icra edilen EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında çok sayıda dost ve müttefik ülkenin katılımıyla Bahadır Adası'nda yerli ve milli karinalı bot (Karayel) ile bot eğitimleri gerçekleştirilmiş, Narlıdere, Kartal/Menteş, Alankırı, Bahadır Adası ve Paşaçiftliği ordugah bölgelerinde, amfibi harekat, tank avcılığı, hava savunma, KBRN, paraşüt eğitimleri ile havan, ZMA, tank topu ve tabanca atışları icra edilmiştir. 27 Nisan'da başlayan ve İspanya ev sahipliğinde Batı Akdeniz'de icra edilen Spanish Minex Mayın Harekatı Tatbikatı yarın sona erecektir."

Tuğamiral Aktürk, 5-13 Mayıs tarihlerinde Norveç'teki Steadfast Deterrence ile Paris'teki Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Bilgisayarlı Destekli Komuta Yeri tatbikatlarına katılım sağlandığı, 10-23 Mayıs tarihlerinde İsveç, Norveç, Polonya ve Baltık Denizi'nde Sword (Defender Europe), Hollanda'da Teknik Birlikte Çalışabilirlik, Sırbistan'da NATO-Sırbistan tatbikatlarına iştirak edileceğini söyledi.

Türkiye'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) birlikleri arasındaki dostluk, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla Doğal Afetler Arama Kurtarma Tatbikatı'nın yapılmasının planlandığını dile getiren Aktürk, Spanish Minex Tatbikatı'na iştirak eden NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de (SNMCMG-2) görevli TCG Amasra mayın avlama gemisinin 8-10 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Mallorca kentine liman ziyareti yapacağını, geminin müteakiben 13-22 Mayıs tarihleri arasında Batı Akdeniz'de icra edilecek Italian Minex Tatbikatı'na katılacağını bildirdi.

Aktürk, "Yabancı askeri gemilerin limanlarımızı ziyaretlerine ilişkin olarak İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Alpino tarafından 6-10 Mayıs tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti gerçekleştirilmekte, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru Oriku tarafından NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında 8-10 Mayıs tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılması planlanmaktadır. Stratejik önemi her geçen gün artan denizlerde güvenlik ve istikrarın temel unsurlarından biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın, caydırıcı gücünün kamuoyuna etkin şekilde aktarılması, vatan savunmasındaki kritik rolüne ilişkin özellikle gençler arasında farkındalık oluşturulması, Deniz Kuvvetlerimizin tanıtımına katkı sağlanması, milli savunma bilinci ve vatan sevgimizin güçlendirilmesi maksadıyla Bakanlığımız ile TRT işbirliğinde 'Operasyon Alesta' isimli dizi projesi başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

