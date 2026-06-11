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MSB: Malatya'da sarp arazide mahsur kalan vatandaşlar helikopter ile kurtarıldı

MSB: Malatya'da sarp arazide mahsur kalan vatandaşlar helikopter ile kurtarıldı
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Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sarp arazide mahsur kalan vatandaşların Kara Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopterlerle kurtarıldığını ve hastaneye sevk edildiklerini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da sarp arazide mahsur kalan vatandaşların Kara Kuvvetleri'ne ait helikopterler ile kurtarıldığını bildirdi. Bakanlık, ayrıca vatandaşların kurtarılma anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

MSB tarafından sanal medya üzerinden 'Zamanla yarışan kahramanlık, en zorlu arazilerde hayat bulur' notu ile yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet S-70 tipi helikopterle Malatya'nın Doğanşehir ilçesi kırsalında, çok dik ve sarp arazide mahsur kalan vatandaşlarımıza yönelik kurtarma görevi başarıyla icra edildi. Zorlu coğrafyada görev yapan personelimiz, vatandaşlarımızı emniyetli şekilde bölgeden alarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmelerini sağladı. Tedavi altına alınan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, vatandaşların kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Citak:

iyi olmuş tabii ki de kurtarma operasyonları bu konuda yetkililer başarılı olmuşlar bu tür dağlık arazilerde kişi mahsur kalınca işte böyle hızlı müdahale gerekiyo hem personel hem de ekipman bakımından ciddi bir operasyon gerçekleştirilmiş burada vatandaşlarımız da sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırılmış tüm taraflara başarılar

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Haber YorumlarıAhmet Sahin:

çok iyi bir hareketti bu aslında insanları kurtarmak harika ya ama merak ettim hayvanlar var mıydı orada hayvanlara ne oldu onlar da kurtarıldı mı

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Haber YorumlarıFatma Cengiz:

bu tür kurtarma operasyonları her zaman başarılı olmuyor da merak ettim bu sefer ne olmuş da hemen helikopter göndermişler acaba araya başka çıkarlar mı girmektedir neyse iyiye çıkması gereken şey bu

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