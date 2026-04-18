MSB, Libya'daki Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Doğusu ve batısı ile Tek ve Güçlü Libya. Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı, Libya'nın Sirte kentinde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çad, Fransa, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır ve Tunus'un katıldığı tatbikat entegre hava, kara ve deniz senaryolarıyla askeri işbirliği ve muharebe etkinliğini artırmayı hedefliyor. 'Tek ve Güçlü bir Libya' hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya'nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi."

Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
