Haberler

MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" açıklamasında bulundu.

ABD-İsrail ve İran savaşı 8. gününde devam ediyor. Bölgede tansiyon her geçen gün yükselirken, MSB'den dikkat çeken bir KKTC açıklaması geldi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadeleri yer aldı.

GKRY'DEKİ ÜS VURULMUŞTU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz üssü Akrotiri, 2 Mart tarihinde bir İran dronunun hedefi olmuştu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, üssün pistine düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya veya büyük çaplı maddi hasara yol açmadığını açıklarken, üsse yönelen iki dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
