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MSB, Irak'ta 11 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

MSB, Irak'ta 11 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde düzenlenen operasyonlar sonucunda 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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