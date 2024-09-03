MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, X hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."