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MSB: Irak’ın Kuzeyinde 30 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik dün gece yapılan hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlüyüz, kararlıyız. Dün gece (24 Ekim) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" denildi.

MSB: Irak’ın Kuzeyinde 30 PKK’lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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