İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde peş peşe siren seslerinin duyulmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan jet açıklama geldi. MSB kaynakları, açıklamada "Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

  • İncirlik Üssü'nde duyulan siren sesleri yanlış alarmdan kaynaklandı.
  • Milli Savunma Bakanlığı İncirlik Üssü'ne yönelik herhangi bir saldırı veya olumsuz durum olmadığını açıkladı.
  • Adana'ya İran'dan gelen balistik füze tehdidi sonrası Almanya'dan ikinci bir Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı.

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde siren sesleri duyuldu. Tedirgin eden sesler üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bir bildirimde bulundu.

Bakanlık kaynakları İncirlik Üssü'ne yönelik herhangi bir saldırı veya üste olumsuz bir durum olmadığını, siren seslerinin yanlış alarmdan kaynaklı olduğunu belirtti.

"HERHANGİ BİR SALDIRI YOK"

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

İRAN'DAN ATEŞELENEN 3 FÜZE İMHA EDİLMİŞTİ

Öte yandan; 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. Son olarak 13 Mart tarihinde de MSB'den, "İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi" açıklaması yapılmıştı.

ADANA'YA BİR PATRİOT DAHA

İran'dan Türk hava sahasına yönelen balistik füze tehdidi sonrası, Adana'daki İspanya'ya ait Patriot hava savunma sistemine ek olarak Almanya'dan ikinci bir Patriot sistemi konuşlandırılmıştı.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AMPÜL SÖNDU

Haber YorumlarıLokman Babacan:

Ampül patladı

Haber YorumlarıFatih Kocak:

lokman içinde mi?:)

Haber Yorumlarıcsd zbn:

BİRA ŞİSESİ PATLADI DAHA ÇOK ZAM LAZIM ALKOLE DEMEKİ BUNLARIN TUZU KURU ALKOLE ZAM DEVLETE VERGİ OLSUN AFİYET OLSUN DEVLETİMİZE

Haber YorumlarıGüray Dilli:

İncirlik Üssü bize ait deniyor ama Türk Subaylarının serbestçe dolaşabilmesi yasaklanmışç, diye okudum. Nato desem , onu da takan yokmuş. Varsa yoksa Abd askerleriymiş

Haber Yorumlarısamet:

mazot pahalı uçak kalkmaz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

