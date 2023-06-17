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Hudut Kartalları 32 Terör Örgütü Mensubunu Yakaladı

Hudut Kartalları 32 Terör Örgütü Mensubunu Yakaladı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), hudutlarda; 10'u FETÖ, 2'si PKK/KCK, 1'i DEAŞ ve 1'i MLKP terör örgütü mensubu 32 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), hudutlarda; 10'u FETÖ, 2'si PKK/KCK, 1'i DEAŞ ve 1'i MLKP terör örgütü mensubu 32 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1'inin DEAŞ ve 1'inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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