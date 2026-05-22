MSB, EFES-2026 Tatbikatı'na katılan yabancı askerlerin görüşlerini paylaştı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2026 Tatbikatı'na katılan Almanya ve İtalya askerlerinin görüşlerini paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, tatbikattan görüntülerin yanı sıra Almanya ve İtalya askerlerinin görüşlerine de yer verildi.

Tatbikata Almanya'dan katılan Yarbay Christoph Kruse, "EFES Tatbikatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Ege Ordusu'nun liderliğinde icra edilen büyük, oldukça büyük bir tatbikat olduğunun farkındayım. Bu ölçekte bir tatbikatı yoğun sayıda personelin katılımıyla görmek gerçekten etkileyici. Aynı zamanda EFES, dünyanın birçok ülkesinden, dost ve müttefik kuvvetlerden katılımcıların olduğu çok uluslu bir tatbikat ve bunu görmek benim adıma iyi bir fırsat." değerlendirmesini yaptı.

Tatbikata İtalya adına katılan Albay Giovannini ise "Yüksek profesyonellik seviyesinde müttefikler ve ortaklarla beraber Türkiye'de düzenlenen bu birleşik ve müşterek tatbikata katılmak büyük bir ayrıcalıktı. Bu tür tatbikatlar birlikte çalışabilirliği, karşılıklı anlayışı ve güveni güçlendiriyor. Beni en çok etkileyen tüm katılımcılar tarafından sergilenen profesyonellik, uyum sağlama kabiliyeti ve işbirliği ruhu oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
