Haberler

MSB'den Somalili 5 gaziye protez bacak desteği

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somalili 5 gaziye protez bacak desteği sağlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somalili 5 gaziye protez bacak desteği sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kaydedildi:

"Dostluk, dayanışmayla güçleniyor. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız tarafından yürütülen Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'Protez Bacak Yardımı' projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında, çeşitli nedenlerle bacaklarını kaybeden Somali Silahlı Kuvvetleri mensubu 5 gaziye protez bacak desteği sağlandı. Somalili kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

Paylaşımda, konuya ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’da öğrenci protestoları sürüyor: 5 bin gözaltı, yüzlerce okulda eğitime ara

Ülke yangın yerine döndü: 5 bin kişi gözaltında, yüzlerce okul kapandı
Hayrına simit dağıttı, o esnada ortaya çıkan görüntü 'Yok artık' dedirtti

Hayrına simit dağıttı, ortaya çıkan görüntü "Yok artık" dedirtti
Samsun'da 97 yaşındaki şemsiye tamircisi, hastalığına rağmen tezgaha döndü! Komşusu 1 saat yalvarmış

Komşusu 1 saat yalvardı! Hastalığına rağmen tezgahına döndü
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

6 ay önce başkanlık koltuğuna oturmuştu! Murat Güneş gözaltına alındı
Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim

Konya'da mezarlıkta şoke eden manzara: Ben böyle bir şey görmedim
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama