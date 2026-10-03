MSB'den Somalili 5 gaziye protez bacak desteği

MSB'den Somalili 5 gaziye protez bacak desteğiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somalili 5 gaziye protez bacak desteği sağlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somalili 5 gaziye protez bacak desteği sağlandığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kaydedildi:
"Dostluk, dayanışmayla güçleniyor. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığımız tarafından yürütülen Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'Protez Bacak Yardımı' projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında, çeşitli nedenlerle bacaklarını kaybeden Somali Silahlı Kuvvetleri mensubu 5 gaziye protez bacak desteği sağlandı. Somalili kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."
Paylaşımda, konuya ilişkin fotoğraflar da yer aldı.