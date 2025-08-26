MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'a ilişkin video hazırladı.

Video, Bakanlığın NSosyal hesabından, "26 Ağustos sadece bir taarruz değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışıdır. Gözünü kırpmadan ölüme yürüyen kahramanların yazdığı bir destandır ve her yeni gün, o şanlı sabahın izlerini taşır bu vatanın ufkunda. Başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadeleriyle paylaşıldı.

Videoda, Büyük Taarruz'a ilişkin görüntüler yer alıyor.