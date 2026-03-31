Azerbaycan Türkleri Soykırım Günü Mesajı
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan Türklerinin Soykırım Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kardeşlerimize yönelik soykırımı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız! Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Tarihe kara bir leke olarak geçen bu acı dolu günlerde; Ermeni çeteler tarafından binlerce masum Azerbaycan Türkü acımasızca katledildi. Kardeşlerimize yönelik soykırımı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız! Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA