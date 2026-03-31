Azerbaycan Türkleri Soykırım Günü Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan Türklerinin Soykırım Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kardeşlerimize yönelik soykırımı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız! Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan Türklerinin Soykırım Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kardeşlerimize yönelik soykırımı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız! Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Tarihe kara bir leke olarak geçen bu acı dolu günlerde; Ermeni çeteler tarafından binlerce masum Azerbaycan Türkü acımasızca katledildi. Kardeşlerimize yönelik soykırımı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız! Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
