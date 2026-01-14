Msb'den 2026 Yılı İçin Personel Temin Duyuruları

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 yılı kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er temini ile memur, sözleşmeli personel ve Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavına ilişkin başvuru duyurularını paylaştı.

MSB, personel temin faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu. Bakanlık, temin süreçlerine ilişkin duyuruların daha geniş kitlelere ulaştırılması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilerin belirli periyotlarla alt bant ve dijital mecralarda yayımlanmasını istedi. Bu kapsamda MSB, 2026 yılına ilişkin başvuru duyurularını paylaştı.

Buna göre duyuruda şu bilgilere yer verildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı, uzman erbaş temini başvuruları, 02-18 Ocak tarihleri arasında alınacak. Adaylarda; 27 yaşını bitirmemiş olmak, askerlik hizmetini yapıyor veya tamamlamış olmak, en az lise mezunu olmak şartları aranıyor.

Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er temini için başvurular 02-18 Ocak arasında gerçekleştirilecek. Adayların; 20-25 yaş aralığında olması (01 Ocak 2001 – 31 Aralık 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak), en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacak.

MSB ayrıca, 109 memur ve bin 349 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 26 Aralık 2025 – 25 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylarda; 18 yaşından büyük olmak, askerlikle ilişiği bulunmamak, en az ortaöğretim mezunu olmak, 2024 KPSS'ye girmiş olmak gibi şartlar aranıyor. Başvuruların https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapılacağı belirtildi.

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının da 05-29 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. Adayların; 01 Ocak 2005 ve sonrası doğumlu olması, lise veya dengi okul mezunu olması gerekiyor. Başvurular https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.