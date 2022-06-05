Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA - Enes Kaplan - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." bilgisi verildi.
AA / Enes Kaplan - Güncel