Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA - Enes Kaplan - Güncel
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Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor. Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." bilgisi verildi.

AA / Enes Kaplan - Güncel

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