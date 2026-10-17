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MSB, 130'uncu Statik Paraşüt Temel Kursu'nun 80 personelle tamamlandığını bildirdi

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MSB, 130'uncu Statik Paraşüt Temel Kursu'nun 80 personelle tamamlandığını bildirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı tarafından 7 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen 130'uncu Dönem Statik Paraşüt Temel Kursu'nun tamamlandığını açıkladı. Kursa 80 personel katıldı ve eğitim başarıyla tamamlandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen 130'uncu Dönem Statik Paraşüt Temel Kursu'nun tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cesaretimiz yüksek, azmimiz sarsılmaz. 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığımız tarafından 7 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen 130'uncu Dönem Statik Paraşüt Temel Kursu, 80 kahraman personelimizin katılımıyla başarıyla tamamlandı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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