MSB: 1 Haftada 1 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Güncelleme:
Son bir haftada, barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim olurken, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 349 kişi yakalandı. 1 Ocak'tan bu yana toplamda 4 bin 845 kişi, hudutlarımızdan geçmeye çalışırken yakalandı.

MSB: Son bir haftada; barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

MSB: Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 349 şahıs yakalanmış, 778 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

MSB: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 845, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 45 bin 937 olmuştur.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
