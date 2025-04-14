Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi

Mozart'ın Sihirli Flüt'ünden İlham Alan 'Papagenolar' Çocuk Operası 23 Nisan'da Sahnelenecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocukları müziğin ve insanların sevgisinin büyülü atmosferinde yolculuğa çıkaracak 'Papagenolar' operası, 23 Nisan'da Zorlu PSM'de sahne alacak. Genişleyen kadrosu ve yenilenen sahne tasarımıyla dikkat çeken eser, İstanbul Gençlik Orkestrası ve dansçıların performansıyla sunulacak.

Klasik müziğin dahilerinden Wolfgang Amadeus Mozart'ın ölümsüz eseri Sihirli Flüt'ten ilhamla sahneye taşınan çocuk operası "Papagenolar" 23 Nisan'da çocuklarla buluşacak.

Çocukları müziğin, doğanın ve insan sevgisinin büyülü atmosferinde yolculuğa çıkaracak eser, Zorlu PSM'de iki kez sahnelenecek.

Genişleyen kadrosu ve yenilenen sahne tasarımıyla seyircilerini karşılamaya hazırlanan eserin müzik direktörlüğünü Ramis Sulu yaparken rejisinde Caner Akın yer alacak.

Yapımcılığını Duende Global'in üstlendiği eserde İstanbul Gençlik Orkestrası ile Tan Sağtürk Akademi Genç Bale Topluluğu dansçıları sahne alacak. Bu yıl Papagenolar Çocuk Korosu da ilk kez ekibe katılacak.

Eser, 23 Nisan'da 13.00 ve 15.30'da, 3 yaş ve üzeri sanatseverlerle buluşacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.