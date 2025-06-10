Mozambik'te 'Bir Kurban Bir Kur'an' Projesi Gerçekleşti

Mozambik'te 'Bir Kurban Bir Kur'an' Projesi Gerçekleşti
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın projesi ile Mozambik'te yaşayan halka Kur'an-ı Kerim ve kurban eti dağıtıldı. Gönüllüler, Caunje bölgesindeki yeni Müslüman vatandaşlara destek oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Bir kurban bir Kur'an" projesi kapsamında Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletindeki halka, Kur'an-ı Kerim ile kurban eti dağıtıldı.

TDV gönüllüleri ve görevlileri, Caunje bölgesinde yaşayan halka Portekizceye çevrilmiş Kur'an-ı Kerim ile kurban eti dağıttı.

TDV gönüllüsü Fatih Altunbaş, AA muhabirine, proje kapsamında Tete'de halka yardım yaptıklarını söyledi.

Caunje halkının bir kısmının yeni Müslüman olduğunu ifade eden Altunbaş, "Kurban çalışmasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim ve kurban etleri dağıtmaktayız. Buradaki bir köy yeni Müslüman olmuş, biz de yeni burada öğrendik. Burada kardeşlerimizle birlikte olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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