Mozambik, Afrika'nın İlk Düşük Maliyetli HIV İlaçlarını Almaya Başlıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mozambik'in HIV enfeksiyonu için Afrika'da ilk kez üretilen yeni nesil, düşük maliyetli bir ilacın ilk dozlarını alacağını açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, söz konusu tedarik, birden fazla ülke ve üreticiyle yapılan işbirliği kapsamında, Küresel Fon'un desteğiyle Kenya merkezli Universal Corporation LTD (UCL) tarafından üretilen TLD ilacının satın alınmasıyla gerçekleşecek.

DSÖ Küresel HIV, Hepatit ve CYBE (Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar) Programları Direktörü Dr. Meg Doherty, bunun " Afrika'daki tedarik zincirlerini güçlendiren önemli bir adım" olduğunu söyledi.

Doherty, "Bu, kesintisiz ilaç teminine ihtiyaç duyan HIV ile yaşayan kişiler için daha iyi sonuçlara katkı sağlayacak." dedi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "sadece üretimin yeterli olmadığı" vurgulanarak, sürdürülebilir ve dayanıklı tedarik zincirleri için "ileri pazar taahhütleri, adil tedarik politikaları ve sürekli teknik desteğin" kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

DSÖ İlaç ve Ön Yeterlilik Direktörü Dr. Rogerio Gaspar da "Kalitesi onaylanmış sağlık ürünlerinin yerel üretimi acil bir önceliktir. DSÖ ön yeterlilik standartlarını karşılayan her Afrika üreticisiyle, daha bağımsız, dirençli ve adil bir sağlık sistemine bir adım daha yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mozambik'te her 1000 kişiden 40'tan fazlasının HIV/AIDS ile yaşadığı, hükümetin ise bu oranı 2029'a kadar yarıdan fazla düşürmeyi hedeflediği bildirildi.

UCL'nin, 2023'te HIV enfeksiyonu için DSÖ'nün önerdiği birinci basamak antiretroviral tedavi olan TLD üretiminde DSÖ ön yeterliliği alan ilk Afrika merkezli üretici olduğu, Nijeryalı Codix Bio şirketinin HIV hızlı tanı testleri üretimi için DSÖ'den lisans aldığı aktarıldı.

DSÖ verilerine göre, Sahra Altı Afrika, küresel HIV yükünün en yüksek olduğu bölge konumunda ve dünya genelinde HIV ile yaşayan kişilerin yaklaşık yüzde 65'i bu bölgede yaşıyor.