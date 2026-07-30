Haberler

Motosikletli şüpheliler kebapçıya silahla saldırdı: 4 yaralı

Motosikletli şüpheliler kebapçıya silahla saldırdı: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA’da kimliği belirsiz 2 şüpheli, motosikletle geldikleri kebapçıya tabancayla ateş açtı.

ADANA'da kimliği belirsiz 2 şüpheli, motosikletle geldikleri kebapçıya tabancayla ateş açtı. Saldırıda, yemek yiyen 4 kişi yaralanırken, şüpheliler ise motosiklet ile kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Motosiklet ile caddedeki kebapçıya gelen ve yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheliden biri iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında kebapçıda yemek yiyen 4 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Restoran çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kebapçıda delil çalışması yaptı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 7 tutuklama daha

Haluk Levent onu da yaktı! İş insanı Hüseyin Başaran da tutuklandı
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Yüz binlerce öğrenci bekliyordu! Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katy Perry'ye konserde 'yanlış yön' sürprizi

Konserde büyük şok! Hayranlarının böyle yapacağını kimse beklemiyordu
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Partiyi kapatan Davutoğlu'na dikkat çeken ziyaret
Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı

Küçücük çocuğa sokak ortasında kurşun yağdırdı
Akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü: 6 yaralı

Onu bu hale getirenler en yakınları...
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
Diego Carlos'a öyle bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye düşünmeden reddetti

Öyle komik bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye dahi düşünmedi
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler

İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler