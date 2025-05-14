Motosikletli Kuryelere Güvenli Sürüş Eğitimi

AMASYA(AA) –Amasya Suluova ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından motosikletli kuryelere yönelik güvenli motosiklet sürüş eğitimi düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen ve 15 motosikletli kuryenin katıldığı eğitimde trafik kuralları, kask kullanımı ve güvenli mesafe gibi konular detaylı olarak anlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince gerçekleştirilen eğitimde, trafikte motosiklet sürücülerinin dikkat etmesi gereken kurallar hatırlatıldı.

Sürücülere kask ve koruyucu ekipmanların zorunlu olduğu hatırlatılarak, trafik kuralları ve güvenli mesafe gibi konular hakkında bilgiler verildi.