Benzini biten motosikleti ayaklar ile ittiler

Güncelleme:
Adana'da yakıtı biten motosikletini ayaklarıyla iten iki sürücü, akaryakıt istasyonuna kadar götürdü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

ADANA'da 2 motosiklet sürücüsü, trafikte benzini biten bir motosikleti ayakları ile iterek akaryakıt istasyonuna götürdü.

Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde motosikletinin yakıtı biten sürücü, aracını emniyet şeridine park ettikten sonra çevredekilerden yardım istedi. Sürücünün imdadına biri kurye iki motosikletli yetişti. Motosikleti ayaklarıyla ittiren sürücüler, akaryakıt istasyonuna kadar götürdü. O anlar, trafikteki başka kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İstasyondan yakıt alan sürücü, daha sonra motosikleti ile yoluna devam etti.

