Bartın-Karabük yolunda motosiklet-otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BARTIN- Karabük yolunda motosikletin otomobile çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bartın- Karabük yolu Çaydüzü Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametinden Bartın'a gelen S.G. yönetimindeki 67 ADF 035 plakalı motosiklet, kavşaktan ana yola çıkmak isteyen S.A. yönetimindeki 74 ABN 396 plakalı otomobile çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı