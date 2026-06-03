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Edirne'de motosiklet kaportasına giren yılan kurtarılıp, doğaya salındı

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Edirne'de park halindeki bir motosikletin kaporta kısmına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı.

Edirne'de, motosikletin kaporta kısmına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, doğaya salındı.

Olay, Kıyık Caddesi üzerindeki Tophane Bayırı mevkisinde meydana geldi. Park halindeki motosikletten gelen sesi duyan sürücüsü, bu sırada kaporta kısmında yılan olduğunu fark etti. Sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Edirne Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yılanı bulunduğu yerden özel ekipmanlarla çıkararak, çuvalın içerisine koydu. Yılan, doğaya salınmak üzere bölgeden götürüldü.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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