Çorlu'da otobüse arkadan çarpan motosikletin görüntüleri ortaya çıktı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolcu almak için durağa yanaşan otobüse arkadan çarpan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kazimiye Mahallesi Omurtak Caddesi Şehitlik mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait M.Ç. yönetimindeki 59 EB 386 plakalı otobüs, yolcu indirip bindirmek için durakta durdu. Bu sırada M.S.K. idaresindeki 59 AIB 859 plakalı motosiklet, otobüse arkadan çarptı. Kazada devrilip, otobüsün altına giren motosikletin sürücü M.S.K. ile arkasındaki E.B. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen bir doktor tarafından yapıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'BENİ YANINA GÖTÜRÜN'

Motosiklet sürücüsü M.S.K., kazanın ardından ilk müdahalesini yapan sağlıkçılardan arkadaşına bakmasını istedi. M.S.K., "Abi ben iyiyim de o çocuğa bakın. Beni direkt onun yanına götürür müsün abi. Abi ben iyiyim ne olursun beni onun götürür müsün" dedi.

Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan E.B., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan M.S.K., taburcu edildi.

Bu arada, kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı