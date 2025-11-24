Haberler

Motosikletin Çarptığı Öğretmen, Öğretmenler Günü'nde Hayatını Kaybetti

Motosikletin Çarptığı Öğretmen, Öğretmenler Günü'nde Hayatını Kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde bir motosikletin çarptığı öğretmen Gülşen Tınas, Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti. Kaza sonucu ağır yaralanan Tınas, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde motosikletin çarptığı öğretmen Gülşen Tınas, (56) Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Gazipaşa İlkokulu'nda öğretmen olduğu öğrenilen Gülşen Tınas, yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.K.Ç.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle Tınas öğretmen metrelerce savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gülşen Tınas ve motosiklet sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülşen öğretmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen 'Öğretmenler Günü'nde yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsünün tedavisi devam ederken, Tınas'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

