Motosikleti Yüzüstü Yatarak Kullanan Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir sürücünün motosikletini üzerine yatarak kullandığı anlar, kameraya yansıdı.

D-100 kara yolunda motosikletini üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücü, trafiğe tehlikeye düşürdü. Başka bir motosikletin sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde sürücü bir süre sonra akan trafikte gözden kayboldu.