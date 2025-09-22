Haberler

Motosikleti Yüzüstü Yatarak Kullanan Sürücü Trafiği Tehlikeye Soktu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir sürücünün motosikletini yüzüstü yatarak kullanması cep telefonu ile kaydedildi. Bu tehlikeli anlar trafiği riske attı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir sürücünün motosikletini üzerine yatarak kullandığı anlar, kameraya yansıdı.

D-100 kara yolunda motosikletini üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücü, trafiğe tehlikeye düşürdü. Başka bir motosikletin sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde sürücü bir süre sonra akan trafikte gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
