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Serik'te Kayıp Sera İşçisi Salih Arslantaş'tan Hala Haber Alınamıyor

Serik'te Kayıp Sera İşçisi Salih Arslantaş'tan Hala Haber Alınamıyor
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Antalya'nın Serik ilçesinde dünden itibaren haber alınamayan sera işçisi Salih Arslantaş'ın motosikleti ve cep telefonu sulama kanalı kenarında bulundu. Dalgıç ekiplerinin kanalda yaptığı 3 kilometrelik arama çalışması sonuçsuz kalırken, Arslantaş'ın kaybolmadan önce arkadaşlarıyla kanal kenarında eğlenip suya girdiği iddia edildi. Arama çalışmalarına yarın sabah devam edilecek.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dünden itibaren haber alınamayan sera işçisi Salih Arslantaş'ın (36) motosikleti ve cep telefonu sulama kanalı kenarında bulundu. Dalgıçlar tarafından kanalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Serik'te sera işçisi olarak çalışan ve kendisinden dün saat 19.00'dan itibaren haber alınamayan Salih Arslantaş'ın yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları aramalar sonucunda Arslantaş'a ait 07 CDF 839 plakalı motosiklet ve cep telefonunu Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarında buldu. Ekiplerin arama çalışmalarını yoğunlaştırdığı kanala Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, AFAD Arama ve Kurtarma ile İHH Arama ve Kurtarma görevlileri sevk edildi. Dalgıç ekipleri kanalda yaklaşık 3 kilometrelik alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Salih Arslantaş'ın izine rastlanamadı.

Salih Arslantaş'ın kaybolmadan önce arkadaşlarıyla kanal kenarında eğlenip, suya girdiği, arkadaşlarının ayrılmasının ardından bir süre burada kaldığı öne sürüldü. Arama çalışmalarına yarın sabah yeniden başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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