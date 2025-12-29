Motosiklet sürücüleri trafikte benzini biten motosikleti ayaklarıyla iterek akaryakıt istasyonuna götürdü

Haberler

Adana'da bir motosiklet sürücüsü, benzini bittiğinde çevresindekilerden yardım alarak motosikletini ayaklarıyla iterek akaryakıt istasyonuna götürdü. O anlar başka sürücüler tarafından kaydedildi.

ADANA'da 2 motosiklet sürücüsü, trafikte benzini biten bir motosikleti ayakları ile iterek akaryakıt istasyonuna götürdü.

Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde motosikletinin yakıtı biten sürücü, aracını emniyet şeridine park ettikten sonra çevredekilerden yardım istedi. Sürücünün imdadına biri kurye iki motosikletli yetişti. Motosikleti ayaklarıyla ittiren sürücüler, akaryakıt istasyonuna kadar götürdü. O anlar, trafikteki başka kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İstasyondan yakıt alan sürücü, daha sonra motosikleti ile yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
